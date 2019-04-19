Пайкин посетил 44-ю бежицкую школу
Брянский депутат Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин 22 апреля совершил визит в школу коррекции и развития VIII вида № 44, где учатся и работают особенные люди.
Борис Пайкин и лидер фракции ЛДПР в Брянской областной Думе Сергей Антошин прибыли в учебное учреждение по приглашению директора Натальи Викторовны Носовой, человека, преданного своему долгу служить детям.
На деньги Пайкина школа получила в подарок приборы и оборудование для класса домоводства, новые гимнастические маты в спортивный зал.
Гости, пообщавшись с педагогами и родителями, определили фронт дальнейшей помощи школе, готовящейся отпраздновать свой 70-летний юбилей.
Возраст здания заметен сразу - с фасада. Раритетные деревянные окна решили заменить в первую очередь. По утверждению педагогов, в последнее время их не просто не открывали, но даже старались не подпускать к ним детей.
Кроме этого, Борис Пайкин пообещал купить 12 швейных машинок - профессия швеи - неплохое подспорье для обучающихся здесь девочек.
По словам Пайкина, нельзя оставаться равнодушным, когда речь идет о детях, которым нужна особенная помощь.
«Ранее взяли шефство над специальной школой №37 в Фокинском районе, и теперь будем помогать школе №44. Здесь работают замечательные люди, и поддержать их для меня – вопрос чести и справедливости», - сообщил депутат.
Сегодня в Брянской области попав в «благотворительный пул Пайкина», преобразились более 30 школ.
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