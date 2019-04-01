Брянск вернул в Турцию томаты сомнительного качества

Сотрудники брянского Россельхознадзора 23 апреля остановили на границе транспорт, на котором перевозили порядка 40 тонн томатов из Турции.

Груз везли в Краснодарский край и столицу. Как сообщили в пресс-службе ведомства, во время фитосанитарного контроля специалисты нашли в партиях помидоров вредителя - южноамериканскую томатную моль.

В связи с этим овощи вернули экспортеру.