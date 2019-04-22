В Брянск под видом теплоизоляционных материалов пытались провезти сомнительный груз
Сотрудники брянского МВД провели оперативно-профилактическое мероприятие «Контрафакт», во время которого пресекли попытку провоза в регион около 30 тонн подозрительной продукции из Европы.
На границе правоохранители остановили две фуры, на которых по документам перевозили теплоизоляционные материалы. В реальности транспорт оказался груженым коробками с яблоками и грушами неизвестного происхождения.
Санкционную продукцию изъяли из незаконного оборота. Полиция материалы проверки передала в таможенные органы для принятия процессуального решения.
Новости регионов
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На этой неделе заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС России Наталья Александровна Новикова разъяснила, что нельзя рекламировать услуги по написанию дипломных и курсовых работ.
Широкополосный интернет от «Ростелекома» за минувший год выбрали более двух тысяч абонентов компании в Брянской области. В основном пользователи выбирали тарифные планы «Выгодный интернет 50» и «Домашний Интернет 100 Мбит/с в комплекте 2в1». В первом квартале 2019 года по популярности лидирует предложение «Для интернета», за которым следует пакет «Для интернета везде». Последний включает «Домашний интернет» и «Мобильную связь» с 4 Гб трафика и безлимитным общением в соцсетях и мессенджерах.
Пассажирам больше не придется связываться с локомотивной бригадой для остановки пригородного поезда.
В филиале
– «Брянскэнерго» подвели итоги работы с потребителями за 3 месяца 2019 года. За первый квартал специалисты блока взаимодействия с клиентами приняли 6959 обращений от жителей Брянской области.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.