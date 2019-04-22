В Брянск под видом теплоизоляционных материалов пытались провезти сомнительный груз

Сотрудники брянского МВД провели оперативно-профилактическое мероприятие «Контрафакт», во время которого пресекли попытку провоза в регион около 30 тонн подозрительной продукции из Европы.

На границе правоохранители остановили две фуры, на которых по документам перевозили теплоизоляционные материалы. В реальности транспорт оказался груженым коробками с яблоками и грушами неизвестного происхождения.

Санкционную продукцию изъяли из незаконного оборота. Полиция материалы проверки передала в таможенные органы для принятия процессуального решения.