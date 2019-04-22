Брянец отработает 300 часов за пьяное вождение

Суд Унечского района назначил наказание 43-летнему местному жителю в виде 300 часов обязательных работ, а также лишил его на 2,5 года водительских прав; мужчина признан виновным в вождении автомобиля в нетрезвом состоянии.

Прокуратура поддержала обвинение по уголовному делу.

Приговор не вступил в законную силу.

По материалам следствия, инцидент случился 31 октября 2018 года в 23:15. Мужчина, у которого уже было административное наказание за непрохождение медицинского освидетельствования на состояние опьянения, снова управлял автомобилем в нетрезвом виде. Его задержали сотрудники полиции в Унече около дома № 23 по Социалистической.