Брянец отработает 300 часов за пьяное вождение
Суд Унечского района назначил наказание 43-летнему местному жителю в виде 300 часов обязательных работ, а также лишил его на 2,5 года водительских прав; мужчина признан виновным в вождении автомобиля в нетрезвом состоянии.
Прокуратура поддержала обвинение по уголовному делу.
Приговор не вступил в законную силу.
По материалам следствия, инцидент случился 31 октября 2018 года в 23:15. Мужчина, у которого уже было административное наказание за непрохождение медицинского освидетельствования на состояние опьянения, снова управлял автомобилем в нетрезвом виде. Его задержали сотрудники полиции в Унече около дома № 23 по Социалистической.
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