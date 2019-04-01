Брянцы смогут посмотреть короткометражки «Изгой» и «Притча о маленьком зле»
В Брянске 29 апреля покажут два короткометражных фильма «Изгой» и «Притча о маленьком зле», демонстрация состоится в городском Дворце культуры и искусства.
Организатор мероприятия – молодежный киноклуб. Перед показом фильмов пройдет заседание представителей кинокомпании «Амарант» с генпродюсером, оператором-постановщиком Алексеем Фурсенко и главным режиссером Юрием Сысоевым.
Сюжет фильма «Изгой» разворачивается вокруг истории об уличном спорте и молодёжном течении Street Workout. Об этой субкультуре в формате художественного кино еще никто не рассказывал.
К примеру, в России есть сотни тысяч молодых людей, которые вместо ночных клубов ходят тренироваться на турник, участвуют в соревнованиях, совершенствуя своё тело и дух. Один из героев фильм сталкивается с проблемой непонимания с окружающими.
«Притча о маленьком зле» - история об одном путнике, который заблудился в снежном лесу и едва не замерз. Когда он готов был сдаться, на помощь пришла загадочная дама.
Начало заседания клуба — в 19.00. Вход — свободный.
Ограничения по просмотру — 18+.
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