Брянцы смогут посмотреть короткометражки «Изгой» и «Притча о маленьком зле»

В Брянске 29 апреля покажут два короткометражных фильма «Изгой» и «Притча о маленьком зле», демонстрация состоится в городском Дворце культуры и искусства.

Организатор мероприятия – молодежный киноклуб. Перед показом фильмов пройдет заседание представителей кинокомпании «Амарант» с генпродюсером, оператором-постановщиком Алексеем Фурсенко и главным режиссером Юрием Сысоевым.

Сюжет фильма «Изгой» разворачивается вокруг истории об уличном спорте и молодёжном течении Street Workout. Об этой субкультуре в формате художественного кино еще никто не рассказывал.

К примеру, в России есть сотни тысяч молодых людей, которые вместо ночных клубов ходят тренироваться на турник, участвуют в соревнованиях, совершенствуя своё тело и дух. Один из героев фильм сталкивается с проблемой непонимания с окружающими.

«Притча о маленьком зле» - история об одном путнике, который заблудился в снежном лесу и едва не замерз. Когда он готов был сдаться, на помощь пришла загадочная дама.

Начало заседания клуба — в 19.00. Вход — свободный.

Ограничения по просмотру — 18+.