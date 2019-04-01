В Брянске теперь ходит новый маршрут «Кокино-Добрунь-Отрадное»
24 апреля в областном центре запустили новый межмуниципальный маршрут №119 «Кокино-Добрунь-Отрадное», тариф в нем регулируемый.
Транспорт ходит каждый день по семь рейсов. От Кокино и Отрадного отправление в 07:00, 8:45, 10:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30.
Предусмотрели льготы по Единому социальному проездному билету. Маршрут будут обслуживать два автобуса от перевозчика «Транс-Авто».
Движение: Кокино, Учхоз, пов. Кокино, Полужье, Тешеничи, Добрунь, Овощная база, «Челси», Сельмаг.
Остановки по требованию: Авторынок, Телецентр, Детская областная больница, Облсобес, Областная больница, Тубдиспансер, Химчистка, Фабрика «Десна», Типография, Магазин «Заря», Завод «Кремний», Г/м «Линия-1», Магазин № 26, 5-ый микрорайон, М.Кузьмино, Пов. Толмачево, Кузьмино, Сады, пос. Мичуринский, Фокинский поворот, Новоотрадное, Магазин, Отрадное.
Транспорт пустили из-за жалоб на дороговизну билетов автобусов № 107 «Кокино-Брянск», № 108 «Лопушь-Брянск».
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