Борис Пайкин посетил в Навле юных «программистов»
Депутат Госдумы и руководитель Брянского регионального отделения ЛДПР Борис Пайкин побывал в навлинском детском саду №3 комбинированного типа.
В этом инновационном дошкольном учреждении фокус внимания в воспитании детей сконцентрирован на знакомстве с современными информационными технологиями. Программу построили таким образом, чтобы детвора в будущем выбирала специальности технического профиля, которые востребованы на рынке труда.
По словам заведующей Елены Каштановой, с помощью компьютеров детям можно более доступно все объяснить, можно провести виртуальные экскурсии. «Технического» перекоса в обучении и воспитании, утверждает руководитель, нет.
Борис Пайкин подарил детскому саду компьютер.
Тем временем малыши подготовили небольшой музыкальный номер про «неразлучных друзей - взрослых и детей».
В разговоре с парламентарием заведующая рассказала о хозяйственных проблемах учреждения. Одна из них – отсутствие современной игровой площадки. По словам депутата, лестницы и горки для подвижных игр на свежем воздухе давно устарели и могут быть небезопасными. Парламентарий решил приобрести навлинскому детскому садику более современные игровые комплексы.
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