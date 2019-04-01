Зампреда Брянской областной Думы, обвиняемого во взятках, могут приговорить к 8 годам колонии

24 апреля Советский райсуд рассматривал уголовное дело заместителя председателя областной Думы, который обвиняется в получении взятки в крупном размере.

Сторону обвинения представлял прокурор Брянской области Александр Заблоцкий.

По материалам расследования, обвиняемый с мая по июль 2018 года под видом оказания покровительства трем коммерческим организациям, связанным с обращением твердых коммунальных отходов, получал каждый месяц незаконно деньги. В итоге он лично взял 240 тыс рублей. Передачу последней взятки контролировали сотрудники регионального управления ФСБ.

Государственный обвинитель выступил сегодня в прениях. Он посчитал доказанной виновность подсудимого в преступлении и попросил суд назначить ему 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме этого, попросил оштрафовать на 12 млн рублей, а также лишить права в течение 10 лет занимать подобные должности.