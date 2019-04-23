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В квартирах у брянцев снова холодные батареи

Опубликовано Сегодня, 08:43

24 апреля в брянских квартирах батареи стали холодными – отопительный сезон в городе официально завершен.

Документ подписал глава городской администрации Александр Макаров.

По правилам коммунальных услуг, тепло в дома прекращают подавать, если в течение пяти дней среднесуточная температура наружного воздуха превышает 8 градусов Цельсия.

 В связи с этим «Брянсккоммунэнерго», ведомственные предприятия и организации начнут разрабатывать графики остановки котельных на профилактический ремонт.

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