В Брянске с тотальным диктантом на «отлично» справились 32 человека

В областном центре 13 апреля Тотальный диктант писал 281 человек.

Для проверки знаний русского языка организаторы подобрали текст Павла Басинского по пьесе Максима Горького «На дне». В акции задействовали две площадки: здание филиала РАНХиГС, а также Брянской детской воспитательной колонии.

Лучших наградят 30 апреля в шесть вечера в комплексе «Лапландия-Арена».