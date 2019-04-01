Молодая мать из Злынки оскорбила правоохранителей

Брянские следователи завершили расследование уголовного дело 23-летней жительницы Злынки, которая обвиняется в публичном оскорблении представителя власти.

Инцидент случился ночью 9 декабря 2018 года. Пьяная женщина находилась около кафе на улице Коммунальной, где произошла драка между посетителями. На место прибыли полицейские, в присутствии других граждан она стала нецензурно выражаться в их адрес. Так молодая мать стала фигуранткой уголовного дела.

Документ направили в суд для рассмотрения по существу.

«Совершение преступления в состоянии опьянения может быть расценено как обстоятельство, отягчающее ответственность», - сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Смягчающим по делу обстоятельством признали то, что дама воспитывает малолетнего ребенка.