Брянск готовится к празднованию Дня Победы

Областные власти обсудили тему подготовки Брянска к празднованию 74-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне.

В программу вошли свыше 900 мероприятий. Цикл торжеств назвали «Брянская улица — дорога Побед!».

По утверждению пресс-службы областного правительства, в городе запланированы традиционный Парад поколений «В победном марше», церемонии возложения цветов к стеле «Брянск — город воинской славы» и воинскому захоронению в Советском районе, тематические спектакли, благотворительные показы, танцевальные вечера, выставки военных плакатов из фондов Музея Победы на Поклонной горе, экспозиции под открытым небом «Живая книга памяти» и «Хроники военных лет» на мемориальном комплексе «Партизанская поляна», интерактивные инсталляции партизанского быта, фестиваль патриотической песни, а также много других мероприятий. С более подробной программой можно ознакомиться на сайте Правительства региона.

На заседании глава Брянщины Александр Богомаз напомнил о персональном поздравлении ветеранов, которых в области в живых осталось 774 человека.

«У нас еще есть уникальная возможность общения с ветеранами, которые живы, которые действительно принимали участие в Великой Отечественной войне. С каждым годом их становится все меньше и меньше, буквально 2 года назад их было около 3 тысяч. Поэтому найдите время, поздравьте каждого ветерана!» - подчеркнул Богомаз.

Кроме этого, губернатор обратился к дорожной службе, чтобы она ускорилась в проведении «ямочного» ремонта. Руководителей муниципалитетов попросил побеспокоиться о торжественном убранстве городов.