Губернатора Брянской области поблагодарили за помощь фонду «Ванечка»

22 апреля в областном правительстве губернатор Александр Богомаз встретился с с представителями благотворительного фонда помощи детям с онкогематологическими и другими тяжёлыми заболеваниями «Ванечка».

Благотворительный фонд начал свою деятельность в 2010 году.

«Ванечка» организовывает акции по сбору денег для помощи больным детям, участвует в областных мероприятиях фонда «Подари жизнь», проводит работу по социальной реабилитации, занимается оказанием паллиативной помощи.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, 223 ребенка с онкозаболеваниями находятся под патронажем благотворительного фонда. Еще 52 - имеют иные диагнозы, которые не связаны с онкологией, а с другими тяжелыми заболеваниями.

Директор фонда Ирина Цыганкова поблагодарила губернатора области Александра Богомаза за то, что в последнее время с «Ванечкой» сотрудничают все органы власти. Во время встречи было отмечено, что качество здравоохранения в области значительно улучшилось.

В свою очередь Александр Богомаз подчеркнул, что Фонд проводит большую и очень важную работу: «Спасибо вам за ту работу, которую проводите вот уже столько времени, помогая детям, столкнувшихся с болезнью, их семьям, родным, близким».