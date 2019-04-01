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В Брянском районе двоих наркозависимых оставили без прав

Опубликовано Сегодня, 15:30

Прокуратура Брянского района проверила, насколько водители соблюдают закон.

Во время ревизии выяснилось, что два человека, имеющие водительские права, находятся на учете нарколога. По закону, такие люди не должны управлять автомобилем.

Прокурор подал иски в суд, там вынесли решение лишить наркоманов водительских прав.

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