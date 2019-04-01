В Брянском районе двоих наркозависимых оставили без прав

Отделение керлинга планируется открыть в спортивной школе по хоккею с шайбой, базирующейся в Ледовом дворце на улице 25 Сентября в Смоленске.

Пользователям Интернет-банка «УРАЛСИБ – бизнес-online» теперь доступен сервис интернет-бухгалтерии «Мое дело». Сервис позволяет оптимизировать бухгалтерскую и налоговую работу компании и сэкономить на услугах бухгалтера. сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

23 апреля в селе Капустино Новодугинского района произошел пожар, в итоге пострадал один человек.

Смоленские правоохранители завели уголовное дело на 24-летнюю местную жительницу, которая подозревается в краже.

Во время ревизии выяснилось, что два человека, имеющие водительские права, находятся на учете нарколога. По закону, такие люди не должны управлять автомобилем.

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Расписание пригородных поездов Унечского направления в Брянском регионе МЖД изменится 30 апреля Во вторник, 30 апреля, железнодорожники проведут плановые ремонтно-путевые работы на первом главном пути станции Манюки однопутного участка Унеча – Новозыбков Московской железной дороги. Они необходимы для обеспечения безопасности и надежности перевозок.

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