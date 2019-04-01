Брянскому экс-полицейскому, виновному сразу в 5 преступлениях, грозит колония

Бежицкий райсуд рассматривает уголовное дело теперь уже бывшего старшего оперуполномоченного отдела полиции №1, который обвиняется сразу в пяти преступлениях.

Мужчине инкриминируют обвинение по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», ч. 3 ст. 303 УК РФ «Фальсификация доказательств по уголовному делу», ч. 2 ст. 222 УК РФ «Незаконная передача боеприпасов», ч. 2 ст. 222.1 УК РФ «Незаконная передача взрывного устройства», ч. 1 ст. 307 УК РФ «Заведомо ложные показания свидетеля».

По версии следствия, в 2018 году сотрудник полиции склонил невиновного гражданина к незаконному сбыту взрывчатых веществ. Затем сфальсифицировал доказательства по уголовному делу: сам дал ложные показания следователю насчет этого человека, а также уговорил говорить неправду свидетеля.

В итоге невиновного заключили под стражу.

24 апреля государственный обвинитель выступил в прениях.

«Он счел доказанной виновность подсудимого в инкриминируемых ему преступлениях и просил суд назначить ему наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 50 тыс. рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 2,5 года», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокурор просил суд лишить экс-полицейского специального звания – старшего лейтенанта полиции.

13 мая будет вынесен приговор.