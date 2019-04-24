В Брянске осудили банду, похитившую более 730 тонн дизельного топлива

В Фокинском райсуде вынесли приговор двоим жителям Брянска и двоим жителям Пензенской области, их обвинили в краже нефтепродуктов в особо крупном размере.

Сообщники проведут в колонии общего режима от двух с половиной до трех лет и трех месяцев. Кроме этого, их оштрафовали на сумму от 50 тысяч до 80 тысяч рублей.

В этом же суде рассматривают уголовное дело еще одного активного участника этой группы, который заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Приговор не вступил в законную силу.

По материалам расследования, с ноября 2017 года по март 2018 –го банда похитила более 730 тонн дизельного топлива. Ущерб превысил 31,3 млн рублей.

Преступную деятельность группы пресекли сотрудники регионального управления ФСБ.