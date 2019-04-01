В Брянске на 125 тыс рублей оштрафовали управляющую компанию

Прокуратура района выявила нарушения федерального закона при управлении многоквартирными домами в управляющей компании.

Как показала проверка, между фирмами ООО «ТЭК-Энерго» и ООО «УОМД «Квартал» были заключены договора энергоснабжения. Из-за того, что владельцы помещений МКД регулярно не оплачивала поставленные услуги, управляющая компании задолжала энергосберегающей организации более 770 тыс рублей.

В связи с этим прокурор инициировал привлечение управляющей компании к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований».

Суд оштрафовал компанию на 125 тыс. рублей. Кроме этого, уволены два должностных лица.