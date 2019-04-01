В Фокинке с балкона высотки подросток вывернул ведро с мусором

25 апреля в соцсеть попало видео, на котором запечатлен мальчик, выбрасывающий мусор с балкона прямо из ведра; история произошла на улице Полесской в Фокинском районе.

Горожане, увидев запись, пришли в ужас и сказали, что этим случаем должны обязательно заняться правоохранители. Надо обязательно найти подростка, выкинувшего мусор, поставить на учет, а также оштрафовать родителей, которые его так воспитали.

Некоторые брянцы в комментариях утверждают, что с ним не надо разговаривать, а просто дать метлу и пусть убирает в течение месяцы на улицу дороги и улицы.

Фото - кадр видео.