Брянцы 1 мая соберутся на площади у цирка

В Международный день солидарности трудящихся на площади Октябрьской революции областного центра горожане примут участие в праздничном весеннем митинге, посвященном Первомаю.

Активисты регионального отделения ЛДПР, приглашая брянцев на торжество мира, труда и весны, советуют в этот день зарядиться бодростью, оптимизмом и решимостью идти вперед.

«Май – время надежд на хорошее будущее», - заявили в пресс-службе партии.

Всех участников ожидают оригинальные сюрпризы - наборы садовода-огородника.

Начало мероприятия – 13.00. Место проведения – около цирка.