В Унече на кладбище смотритель неудачно спилил дерево

26 апреля в соцсетях появилась информация о том, что в Унече на местном кладбище случилась неприятная история, виноват смотритель.

Речь идет о могилах на улице Твардовского. По словам очевидцев, мужчина решил спилить дерево и сделал это не очень аккуратно. Ствол упал, повредив ограждение, скамью и стол.

Местные жители обратились к смотрителю, попросив его отремонтировать разрушенные предметы, но тот отказался. Теперь на него заявили правоохранителям.