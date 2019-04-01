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В Унече на кладбище смотритель неудачно спилил дерево

Опубликовано Сегодня, 15:01

26 апреля в соцсетях появилась информация о том, что в Унече на местном кладбище случилась неприятная история, виноват смотритель.

Речь идет о могилах на улице Твардовского. По словам очевидцев, мужчина решил спилить дерево и сделал это не очень аккуратно. Ствол упал, повредив ограждение, скамью и стол.

Местные жители обратились к смотрителю, попросив его отремонтировать разрушенные предметы, но тот отказался. Теперь на него заявили правоохранителям.

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