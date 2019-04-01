В Брянске почтили память о жертвах аварии на Чернобыльской АЭС
Ритуал памяти, посвященный 33-й годовщине со дня Чернобыльской катастрофы, состоялся в Брянске 26 апреля.
На мероприятии собрались руководство области во главе с губернатором Александром Богомазом, представители общественных организаций, священнослужители, студенты и школьники.
Перед началом ритуала к памятнику жертвам аварии на ЧАЭС возложили цветы.
Ликвидаторов последствий катастрофы поблагодарил глава области Александр Богомаз: «Десятки тысяч солдат и офицеров, гражданских служащих участвовали в работах на атомной электростанции. Были и наши земляки, некоторые из которых присутствуют сегодня здесь. Вы наши герои, которые своим здоровьем, жизнью остановили распространение катастрофы, ведь она могла бы привести к еще более страшным последствиям».
Вячеслав Карнюшин, председатель Брянской региональной организации общероссийской общественной организации инвалидов Союз «Чернобыль» России, поблагодарил губернатора за работу по поддержке ликвидаторов.
«Единственные в РФ все ликвидаторы Брянской области обеспечены жильем. В диагностическом центре сделали отдельный кабинет для ликвидаторов, отдельная регистратура, приемная», - подчеркнул Карнюшин.
После возложения цветов прошла минута молчания.
26 апреля подобные риуталы провели во всех райцентрах области, везде, где живут и работают ликвидаторы.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Диплом, курсовую или диссертацию - напиши сам!
На этой неделе заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС России Наталья Александровна Новикова разъяснила, что нельзя рекламировать услуги по написанию дипломных и курсовых работ.
Широкополосный интернет от «Ростелекома» за минувший год выбрали более двух тысяч абонентов компании в Брянской области. В основном пользователи выбирали тарифные планы «Выгодный интернет 50» и «Домашний Интернет 100 Мбит/с в комплекте 2в1». В первом квартале 2019 года по популярности лидирует предложение «Для интернета», за которым следует пакет «Для интернета везде». Последний включает «Домашний интернет» и «Мобильную связь» с 4 Гб трафика и безлимитным общением в соцсетях и мессенджерах.
В период праздничных и выходных дней с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая с учетом прогнозируемого изменения пассажиропотока по заявке компании-перевозчика в Брянском регионе Московской железной дороги изменится расписание нескольких пригородных поездов, курсирующих на участках Брянск – Рославль, Брянск – Орёл, Дятьково – Фаянсовая, Жуковка – Сещинская, Новозыбков – Унеча.
Проведение благотворительных акций по сдаче крови в Брянскэнерго стало доброй традицией. Ежегодно на протяжении уже десяти лет сотрудники филиала сдают донорскую кровь, которая необходима пациентам с различными заболеваниями.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.