В Брянске почтили память о жертвах аварии на Чернобыльской АЭС

Ритуал памяти, посвященный 33-й годовщине со дня Чернобыльской катастрофы, состоялся в Брянске 26 апреля.

На мероприятии собрались руководство области во главе с губернатором Александром Богомазом, представители общественных организаций, священнослужители, студенты и школьники.

Перед началом ритуала к памятнику жертвам аварии на ЧАЭС возложили цветы.

Ликвидаторов последствий катастрофы поблагодарил глава области Александр Богомаз: «Десятки тысяч солдат и офицеров, гражданских служащих участвовали в работах на атомной электростанции. Были и наши земляки, некоторые из которых присутствуют сегодня здесь. Вы наши герои, которые своим здоровьем, жизнью остановили распространение катастрофы, ведь она могла бы привести к еще более страшным последствиям».

Вячеслав Карнюшин, председатель Брянской региональной организации общероссийской общественной организации инвалидов Союз «Чернобыль» России, поблагодарил губернатора за работу по поддержке ликвидаторов.

«Единственные в РФ все ликвидаторы Брянской области обеспечены жильем. В диагностическом центре сделали отдельный кабинет для ликвидаторов, отдельная регистратура, приемная», - подчеркнул Карнюшин.

После возложения цветов прошла минута молчания.

26 апреля подобные риуталы провели во всех райцентрах области, везде, где живут и работают ликвидаторы.