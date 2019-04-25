В карачевском детсаду «Аленка» наведут порядок
Руководители Брянского регионального отделения ЛДПР, депутат Госдумы Борис Пайкин и депутат облдумы Сергей Антошин посетили дошкольное учреждение «Аленка» и социальный приют для детей и подростков для решения проблем этих учреждений.
Воспитанники детсада приготовили гостям необычный сюрприз – музыкальный номер. Пайкин в свою очередь подарил юным музыкантам звукоусиливающую колонку, чтобы праздники у малышей стали еще ярче и интереснее. Однако главный презент для «Аленки» впереди.
В течение нескольких десятилетий в этом здании не менялись окна – сейчас принято решение поставить порядка 30 современных стеклопакетов.
Кроме этого, в саду отремонтируют кровлю, этим будет заниматься администрация.
«Надеемся, что к сентябрю детский сад подойдет в хорошем состоянии», - сказал Пайкин.
После детсада депутаты совершили визит в социальный приют для детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Здесь гостям тоже подготовили небольшой концерт. Затем мальчишкам и девчонкам вручили подарки – футбольные и волейбольные мячи, наборы для игры в бадминтон.
Кроме этого, ребята просили мороженое – это лакомство взрослые тоже обещали привезти.
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