В Фокинском районе был замечен мужчина в костюме Адама
28 апреля в Фокинском районе Брянска по улицам гулял мужчина в том, в чем мать родила.
Обнаженный гражданин попал в объектив камеры очевидца. Странный случай был запечатлен около мясокомбината.
«Когда не приняли на работу в стрип-клуб», - пошутил автор поста.
Под снимком брянцы предложили несколько версий увиденного. Одни назвали его чудаком, другие нудистом. Третьи, просто, приняли его за человека, которому нужна врачебная помощь.
Напомним, 18 января в областном центре произошел подобный случай. Голый мужчина проехался по снежной дороге с лыжными палками в руках.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Диплом, курсовую или диссертацию - напиши сам!
На этой неделе заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС России Наталья Александровна Новикова разъяснила, что нельзя рекламировать услуги по написанию дипломных и курсовых работ.
Широкополосный интернет от «Ростелекома» за минувший год выбрали более двух тысяч абонентов компании в Брянской области. В основном пользователи выбирали тарифные планы «Выгодный интернет 50» и «Домашний Интернет 100 Мбит/с в комплекте 2в1». В первом квартале 2019 года по популярности лидирует предложение «Для интернета», за которым следует пакет «Для интернета везде». Последний включает «Домашний интернет» и «Мобильную связь» с 4 Гб трафика и безлимитным общением в соцсетях и мессенджерах.
В преддверии летних каникул брянские железнодорожники проведут информационно-разъяснительную работу с детьми в рамках акции «Безопасные каникулы», которая проводится на Московской железной дороге с 29 апреля по 31 мая.
Проведение благотворительных акций по сдаче крови в Брянскэнерго стало доброй традицией. Ежегодно на протяжении уже десяти лет сотрудники филиала сдают донорскую кровь, которая необходима пациентам с различными заболеваниями.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.