В Фокинском районе был замечен мужчина в костюме Адама

28 апреля в Фокинском районе Брянска по улицам гулял мужчина в том, в чем мать родила.

Обнаженный гражданин попал в объектив камеры очевидца. Странный случай был запечатлен около мясокомбината.

«Когда не приняли на работу в стрип-клуб», - пошутил автор поста.

Под снимком брянцы предложили несколько версий увиденного. Одни назвали его чудаком, другие нудистом. Третьи, просто, приняли его за человека, которому нужна врачебная помощь.

Напомним, 18 января в областном центре произошел подобный случай. Голый мужчина проехался по снежной дороге с лыжными палками в руках.