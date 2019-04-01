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В Брянске забраковали полторы тонны крупы

Опубликовано Сегодня, 11:21

Сотрудники брянского Россельхознадзора провели ревизию предприятий производства и переработки зерна и исследовали 50 партий различных видов круп весом свыше 500 тонн.

Экспертизой качества занималась «Брянская МВЛ», именно она забраковала 13 партий продукта весом около 1,5 т. Все эти крупы исключили из оборота.

В итоге на виновных завели 30 дел об административных нарушениях по ст. 7.18 КоАП РФ.

Всего с начала 2019 года управление Россельхознадзора выявило 19 деклараций с нарушениями, среди них – отсутствие информации о сроке годности и условиях хранения, неверные сведения о нормативных документах, на основании которых данные декларации зарегистрированы. В надзорном органе их действие прекратили. Об этом сообщили Федеральной службе по аккредитации.

«В отношении изготовителей продукции, нарушивших правила декларирования, возбуждены 19 дел об административных правонарушениях по ст. 14.44 КоАП РФ», - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

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