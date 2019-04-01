Около Кургана Бессмертия в Брянске девушка устроила шоу

22-летняя жительница Брянска Алена Ф, известная по танцевальными роликама на своей странице в Instagram, сняла очередное видео, запись создавалась на Кургане Бессмертия, около Звезды.

Девушка продемонстрировала еще один танец. По словам подписчиков, он довольно жаркий и сексуальный. Алена – профессиональная танцовщица.

Напомним, ранее она танцевала в гипермаркете «Лента».

Одним брянцам такие показы нравятся, другие относятся к подобным шоу с осуждением.