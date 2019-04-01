В Гордеевском районе осудили за аферу главу сельской администрации и ее дочь
Суд Брянской области приговорил к 3,5 годам заключения колонии общего режима главу Мирнинской сельской администрации за мошенничество в особо крупном размере.
Кроме этого, ее лишили на пять лет права занимать подобные должности. Ее дочь приговорили к трем годам колонии с отсрочкой наказания до достижения её ребенком четырнадцатилетнего возраста.
Приговор не вступил в законную силу.
Прокурор поддержал обвинение по уголовному делу.
По материалам расследования, в 2013 году чиновница и ее дочь, обманув государство, получили из федерального бюджета 1 млн 195 тыс рублей как компенсацию за утраченное имущество в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС. Для этого они предоставили в профильный департамент региона пакет документов с недостоверной информацией о праве собственности на квартиру в поселке Мирный Гордеевского района.
Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ.
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