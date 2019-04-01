В Брянске ответят в суде организаторы и сотрудники подпольных казино

Брянские следователи завершили расследование уголовного дела 11 человек, которые обвиняются в незаконной организации и проведении азартных игр в составе организованной преступной группы с использованием сети Интернет.

Документ передали прокурору для утверждения обвинительного заключения.

По материалам расследования, с ноября 2017 года по июнь 2018-го в двух помещениях в Фокинском и Володарском районах находились незаконные казино под видом услуг по предоставлению доступа в сеть Интернет.

Организатор преступной группы - брянец, который с помощью доверенных лиц арендовал помещения и подобрал персонал. К слову, все участники знали о том, что занимаются незаконной деятельностью. Преступление выявили сотрудники полиции.