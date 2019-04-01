Пропал 77-летний брянец
28 апреля в поселке Свень-Транспортная ушел из дома и не вернулся 77-летний брянец Кудрявцев Алентин Тимофеевич.
Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, русые волосы.
Одежда: серые брюки, защитного цвета рубашка-ветровка, темные туфли.
Нуждается в медпомощи.
«Всех, кто видел пропавшего, просят сообщить по тел: 8 (800) 700- 54-52 или 112», - сообщили волонтеры ПСО «Лиза Алерт».
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