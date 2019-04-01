В Погаре две дамы оставили детей без крыши над головой
Прокуратура Погарского района обнаружила нарушения закона о защите прав несовершеннолетних.
Как показала проверка, две дамы после появления на свет второго ребенка потратили деньги материнского капитала на улучшение условий проживания.
По нотариально заверенному обязательству недвижимость они должны были оформить в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (первого, второго, третьего и последующих), с определением долей по соглашению сторон, в течение полугода после перечисления Пенсионным фондом РФ средств материнского капитала.
Указанное обязательство они не исполнили, несмотря на то, что срок истек.
В этой связи прокурор защитил жилищные права несовершеннолетних и обратился в суд с 11 исковыми заявлениями об обязании родителей выделить детям равные доли в приобретенном жилье.
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