На улице Гоголя в Володарском районе произошел акт вандализма

30 апреля в соцсетях появилась информация о том, что в Володарском районе на улице Гоголя неизвестные совершили акт вандализма.

Речь идет о скамейке, которую коммунальщики покрасили перед праздниками. Однако красота продержалась не долго. Хулиганы пытались сжечь ее.

«В первый же вечер, пока краска не высохла, одна из скамеек была сожжена. Что вы делаете? Много радости принес вам этот «костер»? Вы отдаете отчет своим действиям? В результате все труды коммунальщиков перечеркнуты вашими неадекватными развлечениями», - поделился автор снимка Вадим Маврин.