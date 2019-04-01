В Бежице фирма задолжала сотрудникам 760 тыс рублей с лишним

Прокуратура Бежицкого района проверила, насколько соблюдается трудовой закон на предприятии ООО «СпектрМет».

Как выяснил прокурор, долги по зарплате перед 35 сотрудниками организации превысили 760 тыс рублей.

В связи с этим были приняты меры, которые направлены на восстановление прав трудящихся. Директору фирмы внесли представление. Кроме этого, его привлекут к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы».

Также руководителя фирмы оштрафовали на 12 тыс рублей и впредь предупредили не нарушать трудовой закон.

Задолженность по заработной плате перед работниками организации полностью погасили.