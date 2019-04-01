В Брянске начали устанавливать первые фото-видеоловушки

В областном центре появились первые фото-видеоловушки, их стали устанавливать после встречи директора «Чистой планеты» Владимира Чашникова с главой города Александром Хлиманковым.

Ловить нарушителей, создающих несанкционированные свалки или недобросовестных предпринимателей, выбрасывающих мусор в бытовые баки, за которые платят местные жители, дабы после оштрафовать – эту меру предложил глава Брянска, сообщил Владимир Чашников.

Регоператор надеется на сотрудничество и поддержку местной власти и просит направлять предложения с адресами тех мест в районах, где надо установить подобные оборудование.

По словам Чашникова, внести свою лепту в сохранение окружающей среды и позаботиться о здоровье будущих поколений может каждый житель региона. Необходимо не только поддерживать инициативу раздельного сбора, однако и предотвращать появление несанкционированных мусорок.

«Региональный оператор по обращению с ТКО будет поощрять ценными подарками тех сознательных и небезразличных в брянской земле граждан, которые будут присылать нам видео нарушений в сфере обращения с ТКО», - объяснил гендиректор ОАО «Чистая планета» Чашников.

Для участия в сохранении природы и получения приза надо снять нарушение, чтобы были зафиксированы номера автомобилей и лица людей, создающих несанкционированную свалку или выбрасывающих строительные отходы в контейнер для бытовых. Ролик следует прислать на электронный адрес: info@chplanet.ru с пометкой: «Я против свалок!». В сообщении надо указать место и время, где запечатлен инцидент, и свои контакты.