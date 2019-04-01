Брянское МЧС сообщает об ухудшении погоды

1 мая в Брянске и области ожидается ухудшение погодных условий.

Как сообщили в региональном центре гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, утром на почве будут заморозки до -2.

Снижение температуры может негативно повлиять на сельскохозяйственные культуры.

«При возникновении предпосылок ЧС немедленно информировать об этом оперативного дежурного отдела ЕДДС МКУ «Управление по делам ГОЗНТЧС г. Брянска» по телефонам: 112, 26-06-44 (тел./факс.) и 26-36-5», - заявили в пресс-службе городской администрации.