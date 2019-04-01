В Брянской области проверили состояние воинских захоронений и памятников

29 апреля областные власти обсудили подготовку памятников воинской славы и мест захоронения погибших в годы Великой Отечественной войны к празднованию дня Победы.

Накануне майских праздников в регионе осмотрели 84 кладбища и 195 памятников, обелисков и захоронений воинов.

Врио по руководству отделом помощников губернатора Брянской области Владимир Мацуков рассказал, что большинство объектов были установлены в 60-е и 70-е годы прошлого века, поэтому нуждаются в постоянном уходе. Сейчас эти места приводятся в порядок.

Все подобные работы ко Дню Победы должны быть выполнены, заявил, обратившись к главам муниципальных образований, губернатор Александр Богомаз: «Можно провести несколько «субботников», пусть работники местных администраций и лично главы примут активное участие в мероприятиях по благоустройству».