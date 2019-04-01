В Брянской области все объекты Воинской славы поставят на учет
На территории Брянщины расположен 951 мемориальный объект культурного наследия, связанный с событиями Великой Отечественной войны, в их числе 120 памятников и 831 захоронение.
Об этом стало известно 29 апреля в региональном правительстве во время обсуждения подготовки мест воинской славы ко Дню Победы.
Как сообщил начальник управления по охране и сохранению историко-культурного наследия области Константин Волков, в большинстве городов и районов проводится оформление прав собственности муниципальных образований на эти объекты. Однако есть такие места, где подобный процесс идет не очень активно. Речь о 20 памятниках Мглинского и 23-х Новозыбковского районов, где ни один из них не оформили. В Брянске безхозными остаются 33 объекта из 41.
«Работы по закреплению прав собственности полностью завершены в Новозыбкове, Клинцах и Сельцо, а также Брянском, Гордеевском, Дубровском, Жуковском, Злынковском, Клетнянском, Клинцовском, Комаричском, Красногорском, Навлинском, Погарском, Рогнединском, Севском, Суземском, Суражском, Трубчевском и Унечском районах», — заявил Волков.
Все памятники, мемориалы, объекты Воинской славы необходимо обязательно поставить на учет, подчеркнул губернатор Александр Богомаз и добавил, что чем меньше у будет неоформленных памятников, тем будет проще.
«Это связано с работами по ремонту памятников. А то получается, что у нас и деньги есть, и решения приняты, а приступить к ремонтным работам не можем, потому что права собственности нет», - объяснил Богомаз.
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