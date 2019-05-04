Истощенный брянский ребенок переведен из реанимации

В педиатрическое отделение из реанимации перевели истощенного 6-летнего мальчика Сашу из Брянского детского дома-интерната, которому сделали операцию в московской больнице №9 имени Г.Н. Сперанского.

Как рассказала на своей странице в соцсети уполномоченный по правам ребенка Брянской области Инна Мухина, скоро ребенка отправят на родину.

Сейчас малыш под наблюдением врачей, его состояние стабильное.

«Медицинскую помощь несовершеннолетний получает в счет квоты региона. Предположительно, после майских праздников он вернется в Брянскую область», - сообщила Мухина.

15 апреля 2019 года в столице Саше была сделана операция по замене гастростомы. Все прошло удачно.