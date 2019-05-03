Информация о планах очистить Брянск от маршруток опровергнута

Глава Брянска Александр Хлиманков у себя на странице в соцсети прокомментировал информацию, которая появилась на днях на некоторых местных сайтах СМИ о намерениях властей очистить город от маршрутного такси к 2021 году.

Хлиманков заявил, что его слова просто перекрутили, поэтому призвал журналистов проверять сведения, поскольку такие новости могут привести к печальным последствиям. Если нет уверенности в источнике, лучше обратиться в пресс-службу главы.

Все началось с того, что во время одной из прямых линий на городском портале Хлиманкова спросили о судьбе маршруток в областном центре.

Он ответил, что согласно закону, официальные перевозчики независимо от форм собственности должны быть в равных условиях, и вытеснять кого-то — незаконно.

«Муниципальный общественный транспорт несет социальную нагрузку в виде перевозки льготных категорий граждан. Перевозчики по нерегулируемым тарифам (маршрутки) работают на основе свидетельств, львиная доля которых закончит срок действия в 2021 году. Тогда Брянская городская администрация будет принимать решение об изменении, отмене или продолжении действия существующих маршрутов», - сообщил глава.