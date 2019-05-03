Жители Жуковки смогут посещать дендрарий

В Жуковке появится свой дендросад, благоустройство там начали в апреле 2019 года.

Работы проводят сотрудники Жуковского лесничества, а также ученики средней школы № 1 имени Белявского. Именно они очистили территорию от старых кустарников и деревьев и посадили новые: туи, можжевельник, спирею, аронию, жимолость, иву, розы, калину, форзицию, а также бересклет, рябину, вязы, липы, клены.

Все растения расположили в аллеи. В планах использование сада как объекта культурного и учебно-воспитательного назначения. Здесь будут проводить экскурсии для школьников, студентов и жителей города. В дендрарии собираются проводить тематические уроки, практику для учащихся профильных учебных заведений.

Дендросаду присвоят имя основателя школьного лесничества Артюхова.