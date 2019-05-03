Брянцы обсудили молодого папу в костюме медведя

Очевидец на одной из улиц областного центра запечатлел на фото брянца в костюме медведя, ведущего за руку ребенка.

Светлана Корташова сделала снимок на улице Дуки и опубликовали его в соцсети.

«Отец ведёт своего ребенка в детский сад, в костюме медведя. Как мило», - поделилась Светлана.

Пользователи не упустили момент пошутить по такому поводу.

Один из брянцев написал - такой костюм свидетельствует о том, что мужчина проспорил.

Еще один горожанин предположил - незнакомец просто не успел купить весеннюю одежду.

«Это он его в садик, а потом на подработку ростовой куклой. Ибо ребенка с одно работой сложновато содержать», - добавил Алексей Мирный.