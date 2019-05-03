В Брянске над иномаркой «автохама» нависла угроза
6 мая в областном центре был замечен очередной «автохам», фото в сети опубликовали очевидцы.
Речь идет об иномарке Renault Logan во дворе Нового городка. На снимке видно, что на крыше автомобиля лежит кирпичи. Видимо, владельца для начала просто таким образом предупредили.
Машина нерадивого автомобилиста, по словам свидетелей, перекрыла тротуар.
Напомним, брянец «бросил» иномарку на мусорке.
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