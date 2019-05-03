В Брянске над иномаркой «автохама» нависла угроза

Пользователям Интернет-банка для бизнеса «УРАЛСИБ – бизнес-online» теперь доступен сервис учета финансов и аналитики Seeneco. С помощью сервиса предприниматели могут проанализировать текущее финансовое состояние своей компании, спрогнозировать его дальнейшую динамику и своевременно принять правильные управленческие решения.

Наверняка, все когда-либо задавали себе вопрос: как меньше платить за электроэнергию? Большинство людей, при этом, находили на него правильный ответ: установить счетчик и контролировать свое потребление. Однако есть и те, у кого на этот счет другое мнение: электроэнергию можно попросту украсть.

Вахта Памяти стартовала в Сычевском районе. Сезон Вахты Памяти начался в смоленской глубинке. Около 300 человек, 35 отрядов из 12 регионов России приехали в Сычевский район, чтобы найти останки героев Великой Отечественной войны и с почестями предать их земле.

В Смоленском регионе Московской железной дороги железнодорожники продолжают проводить летнюю ремонтно-путевую кампанию, направленную на обеспечение безопасности и надежности перевозок. Так, с 13 по 31 мая (кроме 14 мая и воскресений) и с 1 по 24 июня (кроме 2, 9, 12, и 16 июня) на перегоне Голынки – Рудня и на станции Голынки пройдут плановые работы по капитальному ремонту пути.

5 мая в селе Карманово Гагаринского района Смоленской области произошла авария с участием водителя мотоцикла «ИЖ Планета-5», в итоге 18-летний парень получил травмы.

Речь идет об иномарке Renault Logan во дворе Нового городка. На снимке видно, что на крыше автомобиля лежит кирпичи. Видимо, владельца для начала просто таким образом предупредили.

6 мая в областном центре был замечен очередной «автохам», фото в сети опубликовали очевидцы.

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Задавайте вопросы, УФАС на связи Диплом, курсовую или диссертацию - напиши сам! На этой неделе заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС России Наталья Александровна Новикова разъяснила, что нельзя рекламировать услуги по написанию дипломных и курсовых работ.

Жители Брянщины выбрали интернет от «Ростелекома» Широкополосный интернет от «Ростелекома» за минувший год выбрали более двух тысяч абонентов компании в Брянской области. В основном пользователи выбирали тарифные планы «Выгодный интернет 50» и «Домашний Интернет 100 Мбит/с в комплекте 2в1». В первом квартале 2019 года по популярности лидирует предложение «Для интернета», за которым следует пакет «Для интернета везде». Последний включает «Домашний интернет» и «Мобильную связь» с 4 Гб трафика и безлимитным общением в соцсетях и мессенджерах.

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