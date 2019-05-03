Недалеко от Брянска найден пропавший Николай Панченко

6 мая пропавшего 60-летнего брянца Николая Панченко обнаружили живым и невредимым.

Об этом сообщили в соцсети волонтеры ПСО «Лиза Алерт». Добровольцы выразили благодарность всем, кто принимал участие в поисках.

Напомним, Николай Панченко ушел из дома и не вернулся 4 мая в деревне Глаженка Брянского района.