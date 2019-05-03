Беспечного брянца ждал около дома неприятный сюрприз

36-летний житель Брянской области, уже имевший за плечами судимость, решил снова попробовать себя в любимом «деле» и совершил преступление, в итоге пострадал 49-летний мужчина из Брасовского района.

49-летний брянец сообщил полицейским о том, что оставил свой мопед перед домом. Через пару минут пришел и обнаружил «сюрприз» - транспорта на месте не оказалось. Как выяснилось, гражданин по своей беспечности оставил в замке зажигания ключ.

Похищенное нашли в течение пары часов на окраине поселка Брасово. На нем не было никаких повреждений. Скоро полиция установила и подозреваемого – 36-летнего местного жителя.

Ему грозит до пяти лет по ч. 1 ст. 166 «Неправомерное завладение транспортным средством» УК РФ.