В Брянске осужден рязанский бизнесмен за аферу в 23, 4 млн рублей

Пользователям Интернет-банка для бизнеса «УРАЛСИБ – бизнес-online» теперь доступен сервис учета финансов и аналитики Seeneco. С помощью сервиса предприниматели могут проанализировать текущее финансовое состояние своей компании, спрогнозировать его дальнейшую динамику и своевременно принять правильные управленческие решения.

Наверняка, все когда-либо задавали себе вопрос: как меньше платить за электроэнергию? Большинство людей, при этом, находили на него правильный ответ: установить счетчик и контролировать свое потребление. Однако есть и те, у кого на этот счет другое мнение: электроэнергию можно попросту украсть.

Вахта Памяти стартовала в Сычевском районе. Сезон Вахты Памяти начался в смоленской глубинке. Около 300 человек, 35 отрядов из 12 регионов России приехали в Сычевский район, чтобы найти останки героев Великой Отечественной войны и с почестями предать их земле.

В Смоленском регионе Московской железной дороги железнодорожники продолжают проводить летнюю ремонтно-путевую кампанию, направленную на обеспечение безопасности и надежности перевозок. Так, с 13 по 31 мая (кроме 14 мая и воскресений) и с 1 по 24 июня (кроме 2, 9, 12, и 16 июня) на перегоне Голынки – Рудня и на станции Голынки пройдут плановые работы по капитальному ремонту пути.

5 мая в селе Карманово Гагаринского района Смоленской области произошла авария с участием водителя мотоцикла «ИЖ Планета-5», в итоге 18-летний парень получил травмы.

По материалам расследования, история продолжалась с февраля по декабрь 2017 года. Гендиректор фирмы с помощью обмана не исполнил обязательства по заключенным в областном центре с четырью фирмами и одним индивидуальным предпринимателем договорам поставки нефтепродуктов.

Кроме этого, мужчину оштрафовали на 500 тыс рублей.

Советский райсуд приговорил 49-летнего жителя Рязани, виновного в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности в крупном размере, к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

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Задавайте вопросы, УФАС на связи Диплом, курсовую или диссертацию - напиши сам! На этой неделе заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС России Наталья Александровна Новикова разъяснила, что нельзя рекламировать услуги по написанию дипломных и курсовых работ.

Жители Брянщины выбрали интернет от «Ростелекома» Широкополосный интернет от «Ростелекома» за минувший год выбрали более двух тысяч абонентов компании в Брянской области. В основном пользователи выбирали тарифные планы «Выгодный интернет 50» и «Домашний Интернет 100 Мбит/с в комплекте 2в1». В первом квартале 2019 года по популярности лидирует предложение «Для интернета», за которым следует пакет «Для интернета везде». Последний включает «Домашний интернет» и «Мобильную связь» с 4 Гб трафика и безлимитным общением в соцсетях и мессенджерах.

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