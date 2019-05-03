В Брянске зафиксировали уникальное явление природы

Очевидец запечатлел на фото уникальное явление, которое 6 мая появилось в небе над Брянском.

Речь идет о солнечном ореоле.

«Вот такую красоту сегодня снял», - поделился Сергей Фролов.

Гало, по словам специалистов, обычно появляется вокруг Солнца и Луны.

Гало (аура, нимб, ореол) — оптический феномен, светящееся кольцо вокруг источника света. Есть много типов. Они вызваны ледяными кристаллами в перистых облаках на высоте 5—10 км в верхних слоях тропосферы.

Вид зависит от того, как расположены кристаллы. Если свет, исходящий от них, разлагается в спектр, то гало похоже на радугу. Яркие и полноцветные - это паргелии и зенитная дуга.

В давние времена гало приписывали мистическое значение предзнаменований. Об это есть информация в летописях. К примеру, в «Слове о полку Игореве» говорится, что перед наступлением половцев и пленом Игоря «четыре солнца засияли над русской землей», это восприняли как знак надвигающейся беды.