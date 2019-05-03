29-летняя жительница Климово «навела порядок» в кармане куртки посетительницы кафе

Брянская полиция завела уголовное дело на 29-летнюю жительницу поселка Климово, которая подозревается в краже.

История случилась в кафе райцентра. 31-летняя дама из села Рубежное приехала навестить родственницу. Сняв деньги в банкомате, женщины пошли в развлекательное заведение. На следующий день потерпевшая поняла, что лишилась 30 тыс рублей.

Сыщики провели расследование и выяснили, что в тот вечер в кафе проводила время 29-летняя девушка, ранее судимая за имущественные преступления. Она подсела к двум праздновавшим встречу дамам, угощалась спиртным и закусками. Кроме этого, внимательно следила, откуда потерпевшая доставала купюры. Когда собеседница отлучилась в бар, она быстро вытянула деньги из кармана куртки.

Задержанной «светит» до пяти лет.