В Брянской области увеличат финансовую поддержку семей при рождении детей
Брянская область с 2019 по 2024 годы на региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» из бюджетов всех уровней получит 3 млрд 614,5 млн рублей.
Об этом стало известно 6 мая во время совещания, которое провел губернатор региона Александр Богомаз со своими заместителями.
749,4 млн рублей из этих денег - средства областного бюджета. 2 млрд 312,7 млн рублей - федерального, 552,4 млн рублей — внебюджетные фонды (фонд ОМС).
В 2019 году на проект выделят 912, 4 млн рублей.
Глава региона Богомаз поручил проработать вопрос увеличения выплат и заложить необходимые суммы в бюджет.
Проект направлен на поддержку семей при рождении детей, создание условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей. Реализацию начали с 1 января 2019 года.
Как пояснил директор департамента семьи, социальной и демографической политики Игорь Тимошин, в проекте предусмотрели увеличение ряда выплат, в том числе ежемесячной при рождении (усыновлении) первого ребенка, ежемесячной денежной выплаты, которая назначается в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей, дополнительного единовременного пособия при рождении ребенка, единовременного пособия зарегистрированной многодетной семье при рождении ребенка, областного материнского (семейного) капитала.
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