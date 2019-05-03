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В Брянской области увеличат финансовую поддержку семей при рождении детей

Опубликовано Сегодня, 07:00

Брянская область с 2019 по 2024 годы на региональный проект  «Финансовая поддержка семей при рождении детей»  из бюджетов всех уровней получит 3 млрд 614,5 млн рублей.

Об этом стало известно 6 мая во время совещания, которое провел губернатор региона Александр Богомаз со своими заместителями.

749,4 млн рублей из этих денег - средства областного бюджета. 2 млрд 312,7 млн рублей - федерального, 552,4 млн рублей —  внебюджетные фонды (фонд ОМС).

В 2019 году на проект выделят 912, 4 млн рублей.

Глава региона Богомаз поручил проработать вопрос увеличения выплат и заложить необходимые суммы в бюджет.

Проект направлен на поддержку семей при рождении детей, создание условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей. Реализацию начали с 1 января 2019 года.

Как пояснил директор департамента семьи, социальной и демографической политики Игорь Тимошин, в проекте предусмотрели увеличение ряда выплат, в том числе ежемесячной при рождении (усыновлении) первого ребенка, ежемесячной денежной выплаты, которая назначается в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей, дополнительного единовременного пособия при рождении ребенка, единовременного пособия зарегистрированной многодетной семье при рождении ребенка, областного материнского (семейного) капитала.

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