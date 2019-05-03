На Брянщине в 2018 году утонули 11 подростков

Брянский следком проанализировал ситуацию, связанную с гибелью детей на водоемах региона; так, в 2018 году по этому поводу возбудили восемь уголовных дел.

Трагедии на реках и озерах зафиксировали в Жуковском, Унечском, Суражском, Рогнединском районах и Брянске – там утонули 11 подростков от 8 до 17 лет.

К примеру, в 1 августа 2018 года во время купания на Десне недалеко от села Супонево погибли две 13-летние девочки. Через две недели там же ушли под воду двое школьников возрасте от 8 и 11 лет. В обоих случаях детвора находилась на пляжах без сопровождения взрослых.