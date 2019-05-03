Улицу 22 съезда КПСС в Брянске охватил смрадный дым

Жители Брянска пожаловались в одной из соцсетей на ситуацию, которая образовалась напротив дома по улице 22 съезда КПСС.

Речь идет о ларьке по продаже шашлыка и шаурмы. Из трубы, расположенной над объектом, постоянно идет зловонный дым. Из-за него, говорит автор поста, окна открыть невозможно.

«Обращались с жалобой в прокуратуру, в свою очередь прокуратура направила жалобу в администрацию. Из администрации пришёл ответ: «земельный участок принадлежит на праве собственности - собственник имеет право возводить на земельном участке, что он считает нужным», - поделился анонимный очевидец.

Пользователи сети посоветовали автору обратиться в Роспотребнадзор и пожарную службу.