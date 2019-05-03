В Брянске пять маршрутов теперь курсируют после 22.00
Время движение автобусов по пяти наиболее востребованным маршрутам удлинили с 6 мая 2019 года.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на этих направлениях, которые охватывают все районы областного центра, последние рейсы с начальных остановок отправляются теперь в десять вечера. На конечную транспорт прибывает в одиннадцать или двенадцать ночи.
Речь идет о таких маршрутах: №25 «Школа №61 — Телецентр» (Советский — Бежицкий районы); №27 «5-й микрорайон — Мясокомбинат» (Советский — Фокинский районы); Кольцевые маршруты: №5-а и № 5-б «5-й Микрорайон — пл. Ленина – 5-й Микрорайон» (Советский район); №31а «Бульвар Щорса — Мясокомбинат — Поликлиника БАЗ» (Володарский — Фокинский — Советский — Бежицкий районы).
Улучшить транспортное обслуживание удалось благодаря тому, что в 2018 году обновили автопарк, когда приобрели 129 автобусов.
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