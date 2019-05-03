В Сеще найден целый арсенал времен войны

7 мая в Сеще Дубровского района местные жители нашли взрывоопасные предметы периода Великой Отечественной войны.

На место в тот час же вызвали саперов «Брянского пожарно-спасательного центра». В 12.30 они изъяли и обезвредили 20 патронов, гранату и артиллерийский снаряд.

Напомним, в Летошниках и Олсуфьево обнаружили мины и авиабомбы.